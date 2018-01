Level 42 komt naar Brielpoort 25 januari 2018

De Britse jazzfunkband Level 42 komt op vrijdag 16 maart naar de Brielpoort in Deinze. Frontman en begenadigd bassist Mark King en de zijnen brengen er hun grootste hits waaronder 'Running in the family', 'Lessons in love' en 'Hot Water'.





Na Alice Cooper komt er opnieuw een internationale topgroep naar de Deinse Brielpoort. De Britse band Level 42 strijkt op vrijdag 16 maart met haar Eternity-tournee neer aan de Leie.





Level 42 werd opgericht in 1980 en zanger-bassist Mark King alleen is al de moeite om te gaan kijken. Met veertien studioalbums en zeven live albums is Level 42 een van de meest succesvolle Britse popbands aller tijden. De band scoorde 18 Top-40 hits, waarvan de meesten in de jaren tachtig. Tickets kan je bestellen via www.teleticketservice.com of op 070/345.345. (ASD)