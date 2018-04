Lessen haarzorg ook in het Frans SINT-THERESIA INTRODUCEERT MEERTALIG ONDERWIJS IN PRAKTIJKLESSEN ANTHONY STATIUS

25 april 2018

02u25 0 Deinze Leiepoort campus Sint-Theresia is de eerste middelbare school in Vlaanderen die vanaf september meertalig onderwijs aanbiedt in het beroepsonderwijs. Zo krijgen de leerlingen Haarzorg de kans om tijdens de praktijkles klanten in het Frans te bedienen.

Er zijn heel wat veranderingen op til in Leiepoort campus Sint-Theresia in Deinze. De komende vijf jaar krijgt de school een make-over van 5 miljoen euro, waarbij onder andere twee oude gebouwen worden vervangen door een nieuwbouw, maar ook het lessenrooster krijgt een opfrissing





De school begint met Content and Language Integrated Learning, kortweg CLIL. Dit is een vorm van meertalig onderwijs waarbij een niet-taalvak zoals geschiedenis in een andere taal dan het Nederlands wordt gegeven. CLIL-onderwijs is al in vele scholen aanwezig, maar volgens de directie is Sint-Theresia de eerste school in Vlaanderen die het aanbiedt in haar praktijkvakken.





Durf om te spreken

"De leerlingen van 6 Verzorging zullen een uur per week in het Frans begeleid worden tijdens hun praktijklessen en tijdens hun stage", zegt Han Steyaert. "Het doel is dat zij zo gemakkelijker contact kunnen leggen met een Franstalige zorgvrager. Ook de leerlingen van 5 Haarzorg en van 4 Restaurant en keuken krijgen een uur per week de leerkracht Frans op bezoek in het kapsalon en het didactisch restaurant. In zo'n CLIL-les werken we niet met een puntensysteem, maar de durf om te spreken en taalcorrectheid worden wel geëvalueerd. De leerlingen mogen ook altijd teruggrijpen naar het Nederlands. Nog dit: CLIL-lessen zijn geen extra lesuren en de leerlingen worden ook niet verplicht om dit te volgen. Maar we raden het wel alle leerlingen aan: het is een boost voor het zelfvertrouwen en zowel de taal als de resultaten van het praktijkvak gaan erop vooruit."





Twee klasgroepen, één lokaal

In de nieuwe schoolgebouwen worden ook polyvalente klaslokalen ingericht voor onder andere co-teaching. "Bij co-teaching werken twee leerkrachten met twee klasgroepen samen in één lokaal", zegt directrice Inka Deloddere. "De voordelen zijn dat er veel meer naar de persoonlijke noden van de leerlingen kan gewerkt worden en dat de leerkrachten kunnen leren van elkaar. Een derde project dat we lanceren is Accent op talent. We geven onze eerstejaars de kans om per semester een workshop te kiezen, waarin ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Enkele voorbeelden zijn 'expressie-drama-toneel', 'ICT-programmeren', 'kookfestijn', muziek en sport. We gaan de leerlingen nog meer begeleiden waar nodig. Ondersteuning Frans, Nederlands en wiskunde, verdieping wiskunde en wetenschappen wordt ook opgenomen in het lessenrooster."





Info: www.leiepoortdeinze.be.