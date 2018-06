Lesmarathon brengt 2.000 euro op voor Hope Home 26 juni 2018

De leerlingen uit de richting 4ECO4b van Leiepoort campus Sint-Hendrik hielden een lesmarathon ten voordele van Hope Home, een school in Kenia waarmee ze tijdens de lessen godsdienst contact hebben gelegd. De vierdejaars lanceerden een lesmarathon van vrijdagmorgen tot zaterdagmorgen, 24 uur aan een stuk. Zo kregen ze tijdens de nachtelijke uren een extra les Frans, godsdienst, fotografie, Nederlands, economie, muziek en Engels. Uiteindelijk sloten ze op zaterdagmorgen om 8 uur uur af. Hun inspanningen werden beloond met een schitterend resultaat. Via sponsoring bracht hun initiatief 2.000 euro op, een bedrag dat integraal wordt overgemaakt aan het project in Kenia.





(ASD)