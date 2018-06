Leren snoeien met Velt Leieland 13 juni 2018

Velt Leieland geeft op zaterdag 16 juni een snoeicursus in deelgemeente Grammene. "Zomersnoei biedt heel wat voordelen", zegt Mieke Roelens. "Traditioneel worden de fruitbomen in de wintermaanden gesnoeid, maar uit onderzoek blijkt dat ook voor de appels en peren de snoei in de zomermaanden overwogen kan worden. Wie de voordelen, praktische technieken en steunmiddeltjes wil ontdekken, is van 9.30 tot 12 uur welkom in de boomgaard van Lut Vercouillie in de Oude Heirbaan 90. Wouter Demey is onze deskundige VELT-lesgever."





Inschrijven kan nog tot vrijdag 15 juni via info.leieland@velt.be. Leden betalen 5 euro en niet-leden betalen 6 euro. (ASD)