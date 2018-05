Leietheater zoekt directeur 01 juni 2018

Deinze zoekt een directeur voor het nieuwe cultuurcentrum Leietheater.





De bouw van het Leietheater zit op schema. "Tegen het bouwverlof zou de theatertoren volledig moeten af zijn, zodat we nadien kunnen beginnen met de metselwerken", zegt schepen van Cultuur Rutger De Reu (CD&V). "We zitten perfect op schema om een volledig theaterseizoen op te starten in september 2019. We willen onmiddellijk uitpakken met een sterk programma, waardoor we beslist hebben om nog voor deze zomer een directeur aan te werven."





"We zoeken een directeur in statutair verband die voltijds in dienst komt bij de stad", vult schepen van Personeel Tony De Neve (CD&V) aan. "Zij of hij zal verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en organiseren van een integraal en kwaliteitsvol cultuuraanbod."





Solliciteren kan nog tot vandaag. De vacature is raadpleegbaar op www.deinze.be/vacatures (ASD)