Leiepoort gaat Broadway achterna 44 LEERLINGEN, 4 LERAREN EN DIRECTRICE BRENGEN MUSICAL HAIRSPRAY JR. ANTHONY STATIUS

26 april 2018

02u49 0 Deinze Leiepoort campus Sint-Theresia Deinze gaat Broadway achterna. 44 leerlingen, 4 leerkrachten en 1 directrice wagen zich aan de musical Hairspray jr. Maar liefst 173 kostuums werden gemaakt, een schooljaar lang werd er geoefend. De voorstellingen zijn volgende week te zien in de sportzaal.

Zeg niet zomaar schooltoneeltje tegen de producties van Leiepoort campus Sint-Theresia. Om de drie à vier jaar trekt de school alle registers open en een heel schooljaar wordt er gerepeteerd alsof hun leven ervan af hangt. Voor hun vijfde musical nemen de leerlingen de toeschouwer mee naar het Amerikaanse Baltimore van de swingende jaren 60. Communicatieverantwoordelijke van de school én theaterbeest Han Steyaert kruipt in de regisseurstoel voor de Broadwayproductie Hairspray Jr. De actrice Ilse La Monaca - bekend als Brigitte Broecks van de Buurtpolitie - nam het meterschap op zich. De musical is Ilse zeker niet onbekend, want in 2008 en 2012 speelde ze zelf de hoofdrol van Tracy Turnblad. Maar voor deze versie mag leerlinge Emma Bergez de longen uit haar lijf zingen.





"Hairspray Jr. vertelt het verhaal van het ambitieuze meisje Tracy, dat droomt van een plaats in de populaire tv-show The Corny Collins-show", vertelt Han. "Ze ontmoet een groep zwarte jongeren die haar enkele dansmoves aanleren. Tracy blijkt daar erg goed in te zijn, ze wordt ontdekt door Corny Collins en ze wordt al snel een van de populairste dansers van de show."





173 kostuums, 32 pruiken

"Musicals zijn intussen een traditie geworden op onze school. De cast bestaat uit 44 leerlingen en vier leerkrachten en ook onze directrice Inka Deloddere krijgt een rol. Voor al deze acteurs werden er 173 kostuums en 32 pruiken gemaakt en verzameld", aldus Han.





1.000 bezoekers verwacht

"Daarnaast komt er ook heel wat logistiek werk kijken bij deze voorstelling. Zo bestelden we 50 lichttoestellen bij D-Dream die voor 26.000 watt gewoon licht en 1.264 watt ledlicht zorgen en 22 professionele headsets. We verwachten meer dan 1.000 bezoekers in onze turnzaal. Onze leerlingen engageren zich om iedere week en zelfs tijdens de vakantie te komen oefenen. Ze krijgen de kans om te proeven van zang, toneel en dans en ze leren heel wat andere leerlingen kennen. Het is hartverwarmend om te zien hoe ook ook oud-leerlingen deze projecten nooit vergeten en blijven terugkomen om de nieuwe voorstelling te zien."





Er lopen in totaal vijf voorstellingen, waarvan er drie toegankelijk zijn voor het grote publiek. Deze vinden plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 mei om 20 uur en op zondag 6 mei om 14 uur.





Info: www.leiepoortdeinze.be.