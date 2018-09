Leiepoort campus Sint-Hendrik vernieuwt restaurantconcept en kookt nu zelf ook voor basisscholen “Zelfbediening en veel meer keuze” Anthony Statius

04 september 2018

13u44 1 Deinze Lunchen in Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze is vanaf dit schooljaar een pak aantrekkelijker geworden. De keuken en eetzaal werden vernieuwd, en er werd een zelfbedieningssysteem geïntroduceerd. De catering wordt verzorgd door Scolarest, dat er dagelijks tot 1.200 maaltijden bereidt, vanaf nu ook voor katholieke basisscholen. “Leuk dat er nu veel meer keuze is”, zeggen Anne-Laure Sijnave en Alicia Vanheste, die elke middag komen eten.

Groentesoep, vol-au-vent, quorn-au-vent, préparéschotel, Ardeens gebraad met bearnaise, frietjes of gekookte aardappelen en enkele lekkere desserts. De menukaart in Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze moest dinsdag niet onderdoen voor die van een populair bedrijfsrestaurant.

“Onze school heeft altijd een goede naam gehad wat betreft warme maaltijden”, zegt directeur John Caron. “Het restaurantconcept is nu in een nieuw jasje gestopt: de keuken en de eetzalen zijn volledig vernieuwd. Omdat ons voedingsverhaal meer en meer een gespecialiseerde aanpak vraagt, namen we hiervoor ook een professionele partner onder de arm. Scolarest, een cateringbedrijf van de Compass Group, zal de komende jaren garant staan voor een performante schoolcatering. Onze zes eigen koks werden overgenomen door Scolarest en zij worden nu aangestuurd door chef-kok Matthijs Haelewijn. Een gevarieerd en gezond zelfbedieningsconcept wordt voortaan een extra troef voor onze school.”

“Het concept is eenvoudig: de leerlingen komen eerst binnen via de Glass Room, de vorig jaar bijgebouwde glazen inkomhal”, zegt gebouwbeheerder Stijn Geurs. “Ze nemen een dienbord, kiezen hun eten en dan betalen ze onmiddellijk met een badge. Op voorhand reserveren hoeft dus niet meer, er is altijd eten genoeg voorzien. De prijs voor soep, middagmaal en dessert blijft dezelfde als vroeger, namelijk 5,80 euro. Tijdens de voormiddagpauze voorzien we hier ook een gevarieerd aanbod van fruit, melkproducten, gezonde repen, dagverse soep of een smoothie.”

“Een serieuze verbetering”, zegt Alicia Vanheste (14), die met haar vriendin Anne-Laure Sijnave (14) voor vol-au-vent met frietjes gekozen heeft. “Vroeger stonden grote kookpotten op tafel, maar nu kan je vlotter je eten nemen. Er is ook veel meer keuze. Tot vorig jaar kon je kiezen uit vlees en vis of vegetarisch, nu heb je vier keuzes.” “Ik kom hier graag eten”, zegt Anne-Laure. “Mijn jongere zus komt volgend jaar ook naar deze school en ze kijkt nu al vooral uit naar de middagpauze.”

“Leerlingen die geen warm middagmaal nuttigen, kunnen in de Magrittezaal steeds kiezen voor een kop dagverse soep, saladbar of een belegd broodje”, zegt John Caron. “Wie in de avondstudie blijft zal om 16.50 uur een vieruurtje kunnen kopen.”

“Vanaf dit schooljaar maakt Leiepoort campus Sint-Hendrik zowel warme maaltijden klaar voor de eigen leerlingen – dat zijn er gemiddeld 500 per dag - alsook voor 800 leerlingen van het basisonderwijs. Dit betekent dagelijks tussen 1.100 en 1.200 maaltijden. We zijn blij dat we met dit aanbod onze leerlingen en heel veel leerlingen uit het katholiek basisonderwijs, namelijk Leernest Bachte-Maria-Leerne, Sint-Hendrik Petegem, Mozaïek Astene, Wongrago Wontergem, Grammene en Gottem, kunnen bedienen”, besluit Caron.