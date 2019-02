Leieparel organiseert eetfestijn in Brielpoort Anthony Statius

20 februari 2019

08u13 0

De Vrije Basisschool Leieparel organiseert op zondag 24 februari haar 22ste eetfestijn. De leerlingen, leerkrachten, ouderraad en directie nodigen iedereen tussen 11.30 en 14 uur uit in de Brielpoort.

“Volwassenen hebben de keuze uit warme beenham, vol-au-vent en warme zalm”, zegt directeur Franky De Graeve. “Kinderen kunnen kiezen uit balletjes in tomatensaus of vol-au-vent. Als dessert is er taart, ijs en een Fillierskoffie als afzakkertje. Er is een gratis tombola en voor de kinderen is er animatie voorzien terwijl de volwassenen nog wat napraten. Alle kinderen ontvangen gratis een K3-verrassing. De opbrengst van het eetfestijn gaat naar de pedagogische uitbouw van de school.”

Inschrijven kan tot 22 februari, meer info via www.leieparel.be of 09/381.55.50.