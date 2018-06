Leieparel fietst het schooljaar uit 22 juni 2018

De ouderraad van basisschool Leieparel houdt op zondag 24 juni haar jaarlijkse gezinsfietstocht. "Dit jaar werd er gekozen voor een familietocht van ongeveer 15 kilometer waarbij de jongst fietsertjes ook aan hun trekken komen", zegt directeur Franky Degraeve. "Er is ook mogelijkheid om de sportieve tocht van 23 kilometer te fietsen. Op verschillende stopplaatsen worden versnaperingen aangeboden en er wordt een pechdienst ingeschakeld. De deelnemers kunnen tussen 9.30 en 10.30 uur beginnen op de speelplaats van de school in de Kaaistraat in Deinze. Na de fietstocht is er een barbecue en dan worden er twee kinderfietsen verloot.





Kaarten kosten 4 euro en zijn op voorhand te verkrijgen bij de leerkrachten, de leerlingen en tijdens de openingsuren ook op het secretariaat van de school. Info op 09/381.55.50 (ASD)