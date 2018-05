Leerlingenraad VTI schenkt 1.153 euro aan Fonds Jan Filliers 29 mei 2018

De leerlingenraad van VTI Deinze heeft met haar Music For Life-actie 1.153 euro verzameld voor het Fonds Jan Filliers. Na een rondleiding in de bekende jeneverstokerij in Bachte-Maria-Leerne overhandigden de leerlingen hun cheque aan Dominique Filliers.





De leerlingenraad van het Vrij Technisch Instituut (VTI) van Deinze verkocht tussen de herfst- en de kerstvakantie zes keer soep voor Music for Life. Tijdens het oudercontact van december was er een taarten- en koekjesverkoop en leerkrachten Koen en Robbe Verbrugghe organiseerden toen ook een veiling van allerlei spullen rond het thema 'Superhelden'. "Waarom het Fonds Jan Filliers? Het fonds steunt mensen die door een ongeval een beperking hebben opgelopen. We hebben in onze school jammer genoeg redelijk wat ervaring met slachtoffers in het verkeer en daarom ligt dit initiatief ons nauw aan het hart", zegt leerkracht Martijn Neirinck.











(ASD)