Leerlingen VTI renoveren eigen ramen met nieuwste technologie

17 januari 2019

16u07 0 Deinze De leerlingen houtbewerking van VTI Deinze mogen het raamwerk van hun school renoveren. Deze keer niet in hout, maar wel in aluminium en hiervoor investeerde de school een kleine 100.000 euro in de nieuwste computergestuurde machines. “We zijn de eerste school in Vlaanderen die haar leerlingen met deze geavanceerde technologie aluminium ramen leert maken", zegt een fiere directeur Sam Heyerick.

“Als er renovatiewerken zijn op school, voeren wij deze zelf uit met onze leerlingen”, zegt technisch adviseur Lieven Tack. “Sedert twintig jaar zijn we bezig met de renovatie van de houten ramen van het schoolblok A/B/F en zo maken we jaarlijks een tiental grote ramen. Omdat ook onze school mee wil zijn met haar tijd, geven we nu ook een opleiding in aluminium schrijnwerk. Aluminium ramen zijn, zeker voor grotere constructies zoals op onze school, een betere oplossing dan pakweg pvc. Om een kwaliteitsvolle opleiding te kunnen geven, heeft de school geïnvesteerd in twee computergestuurde machines om de aluminium constructies gemakkelijk te kunnen zagen, boren en frezen. Het prijskaartje van deze machines bedraagt een kleine 100.000 euro.”

“Geen kleine, maar wel een nodige investering”, zegt directeur Sam Heyerick. “Bizar genoeg zit aluminium schrijnwerk niet in het leerplan, maar toch is het een meerwaarde in de opleiding. Bij nieuwbouwprojecten zie je dat er vaker met aluminium wordt gewerkt. De opleiding wordt wel nog in andere scholen gegeven, maar VTI Deinze is wel de enige school die de leerlingen laat werken met deze geavanceerde technologie. De komende jaren zullen de vijfde- en zesdejaars het schoolgebouw van de afdeling bouw afwerken en daarna komt het middenblok van onze school aan de beurt. Er is nog werk genoeg.”

De leerlingen van 5BH gaven op donderdag 17 januari een demonstratie met de nieuwe machines. Naast directie en leerkrachten waren ook de bedrijven Sapa, dat de aluminium raamprofielen levert, en Rogiers, dat de machines levert, aanwezig.