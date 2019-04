Leerlingen VTI bouwen brievenbussen voor demente rusthuisbewoners Anthony Statius

02 april 2019

18u20 6 Deinze De leerlingen van 7BIH (beroeps industriële houtbewerking) van VTI Deinze zijn in hun atelier bezig met het maken van speciale brievenbussen voor mensen met dementie. Deze worden binnenkort aan de deuren gehangen van een dertigtal bewoners van het WZC Sint-Vincentius. De brievenbussen bestaan uit drie luiken: een voor de bewoner, een voor de familie en een met herkenbare voorwerpen waar de bewoner belang aan hecht.

Het project Post Inclusief groeide vanuit de afdeling Notelaar van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Deinze. Op vraag van het WZC werd een prototype ontworpen en momenteel zijn de leerlingen van 7BIH in de weer met CNC-machines om een dertigtal speciale brievenbussen te maken.

“Zo’n brievenbus bestaat uit drie luiken”, zegt Lieven Tack. “Het bovenste luik is een stolp in plexiglas met daaronder een voorwerp waar de bewoner veel belang aan hechtte, bijvoorbeeld een foto uit de oude doos. In het middelste luik vindt de bewoner zijn of haar brieven, kranten en kaartjes. Herkenbaarheid is belangrijk en zo krijgt men het gevoel dat men ergens woont en niet verblijft, want wie heeft nu geen brievenbus aan zijn voordeur? Het onderste luik is enkel te openen met een speciale magneet en dit luik is bestemd voor de communicatie tussen het woonzorgcentrum en de familie. Zo hoeven deze brieven en documenten niet meer op de kamer te liggen, want dit kan soms confronterend zijn voor de bewoners die zelf nog lezen.”

Het project Post Inclusief viel vorig jaar ook in de prijzen. In het kader van Werelddag Dementie Inclusief eindigde men als vierde laureaat.