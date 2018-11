Leerlingen Vinkt kunnen ravotten op nieuwe speelplaats Anthony Statius

26 november 2018

12u57 0

De leerlingen van de Vrije Basisschool in Vinkt hebben een nieuwe speelplaats. De jongens en meisjes kunnen zich uitleven op het graspleintje en rond de boom werd een kleine Finse piste aangelegd. Hiermee zijn de werken op de school zo goed als afgerond.

De Vrij Basisschool in Vinkt onderging de voorbije jaren een ware metamorfose. Er kwam een extra verdieping bij en alle klassen werden gerenoveerd. Het aantal klaslokalen is gestegen van vier naar acht en de school telt nu 150 leerlingen. Als sluitstuk van de vernieuwingswerken werd de speelplaats volledig opgefrist.

“De oude speelplaats was niet meer veilig en er was, behalve onze boom, niet veel groen te vinden”, zegt directrice Chantal Leblanc. “Er werd een graspleintje aangelegd en rond de boom ligt nu ook een kleine Finse piste. Daarnaast werd er een zittribune en een overkapping geïnstalleerd en in de toekomst komen er nog nieuwe speeltuigen bij. De leerlingen zullen elf nog narcissen planten en er komt nog een groene beukhaag naast de omheining.”