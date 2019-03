Leerlingen VBS Zeveren zien schoolpop Zeverientje in het huwelijksbootje stappen Anthony Statius

01 maart 2019

12u53 10 Deinze De leerlingen en leerkrachten van de vrije basisschool van Zeveren waren vrijdagochtend allemaal uitgenodigd op een trouwfeest in hun school. Mascotte Zeverientje stapte er in het huwelijksbootje met haar ‘knuffelman’ Lasse en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) kwam het koppeltje in het echt verbinden.

Carnaval hoeft niet overal met een stoet gevierd te worden. Het kan ook met een groot trouwfeest met alles erop en eraan. Op de vrije basisschool van Zeveren hadden de leerlingen voor alles gezorgd: bloemen, een altaar, rijst, mooie kleren, getuigen én de aanwezigheid van de burgemeester om het toch wel bijzonder koppeltje te trouwen.

Strenge selectie van kandidaat-echtgenoten

“De bruid is Zeverientje de schoolmascotte”, zegt leerkracht Bert Vanhaesebroeck. “Zeverientje werd gedurende de maand februari het hof gemaakt door een groot aantal kandidaat-echtgenoten. Ze ging op bezoek bij elke leerling van het derde en vierde leerjaar waar ze kennis maakte met een knuffel van de kinderen. In de loop van deze week werd de man van Zeverientje gekozen door de kinderen en dat is uiteindelijk Lasse geworden.”

Nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven volgde een openingsdans van alle derde- en vierdejaars en er werd afgesloten met een receptie.