Leerlingen ‘t Wilgennest spelen eerste musical Anthony Statius

13 maart 2019

10u13 0

De leerlingen van de gemeenteschool ‘t Wilgennest in Landegem stellen hun eerste musical voor. Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart geven de tweehonderd leerlingen het beste van zichzelf in de keizerlijke schoolmusical De Nachtegaal.

De voorstelling vindt plaats in de benedenzaal van de sportzaal in Landegem. Ondertussen hebben al meer dan zevenhonderd mensen hebben zich ingeschreven. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 22 maart om 13.30 uur, op zaterdag 23 maart om 17 uur en op zondag 24 maart om 14 uur. Tickets kosten 5 euro en deze kan je bestellen via www.gslandegem.be.