Leerlingen Sint-Vincentius richten Sjowkolate op Anthony Statius

30 november 2018

09u27 0 Deinze Vier leerlingen van het Sint-Vincentius zijn gestart met het studentenbedrijf Sjowkolate. Bram Lootens, Wesly Bauters, Emile Van Nevel en Jason Geldof verkopen een ruim assortiment aan chocoladen lekkernijen.

“Wij zitten alle vier in het zesde jaar Accountancy en IT en een van onze opdrachten is om een klein bedrijf van A tot Z op te richten en te runnen”, vertelt Bram Lootens. “We hebben gekozen voor chocolade omdat dit een ideaal product is om te verkopen tijdens de feestdagen. De naam Sjowkolate bevat allemaal letters van onze voornamen en het bekt goed.”

“We verkopen chocoladechips in verschillende smaken, maar ook dozen met chocoladezeevruchten”, zegt Emile. “Een zeer leuk product zijn onze lolly’s. Als je deze chocoladen lolly’s in warme melk onderdompelt, heb je onmiddellijk een heerlijke tas chocolademelk. De prijzen van onze producten liggen tussen 2,4 en 6 euro en voor een pakket betaal je 15 euro.” Voor meer info en bestellingen kan je terecht op de Facebookpagina ‘Sjowkolate’ of www.sjowkolate.be.