Leerlingen Sint-Vincentius openen winkeltje Heppie Anthony Statius

21 november 2018

10u00 0 Deinze Enkele leerlingen van Leiepoort campus Sint-Vincentius hebben een pop-up winkel geopend op de Markt van Deinze. In Heppie vind je allerlei leuke hebbedingetjes voor onder de kerstboom.

Wie nog een leuk, origineel cadeau zoekt voor de feestdagen, kan misschien eens gaan kijken in Markt 85. Daar openden elf leerlingen van 7 RVM - Retailmanagement Visual Merchandising - van de school Leiepoort campus Sint-Vincentius hun pop-up winkel Heppie.

“De naam zegt het al, in onze winkel word je vrolijk”, zeggen de leerlingen. “We verkopen Happy Socks en een groot assortiment en leuke gadgets, hebbedingetjes en benodigdheden voor in de keuken. Wij staan in voor alles, van de bestellingen tot de verkoop en de boekhouding.”

Heppie bevindt zich in de vroegere winkel Hautekeete Fashion en het pand wordt ter beschikking gesteld door Pascal Cornelis. De winkel is op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag open van 10 tot 18 uur en op woensdag van 9 tot 18 uur. Op zondag en maandag is het gesloten. Iedereen is nog welkom tot 1 februari 2019. Meer info via de Facebookpagina Heppie.