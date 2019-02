Leerlingen Sint-Vincentius leren cultuurerfgoed kennen in Polen Anthony Statius

17 februari 2019

11u53 0 Deinze Twaalf leerlingen en drie leerkrachten van de school Leiepoort campus Sint-Vincentius uit Deinze zijn zondag op uitwisselingsproject vertrokken naar Leszno in Polen. In het kader van het Erasmus+ project HERO 2.0 leren ze er kennismaken met cultuurerfgoed.

HERO 2.0 - HERO staat voor Heritage is Europe’s Revolutionary Opportunity - is een tweejarig Europees project in samenwerking met een Portugese, een Poolse, een Finse en een Kroatische school. “Het doel is jongeren kennis te laten maken met ons nationaal en Europees cultuurerfgoed”, zegt directeur Katia Monteyne. “Hierbij zal er ook worden teruggeblikt op het belang van de afgelopen honderd jaar. Tijdens deze training in Polen zullen de leerlingen, samen met de studenten van de partnerscholen, verschillende workshops volgen rond Europese spilfiguren die een belangrijke rol in de geschiedenis van Europa hebben gespeeld. Ook het belang van de Europese geschiedenis wordt in de verf gezet. Zo brengen de studenten onder andere een gegidst bezoek aan het concentratiekamp in Auschwitz.”