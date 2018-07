Leerlingen Sint-Theresia &softReturn;zweren de sigaretten af ANTHONY STATIUS

02 juli 2018

De school Leiepoort campus Sint-Theresia zegt nee tegen sigaretten. In totaal namen vijftien klassen, goed voor 182 leerlingen, deel aan de Vlaamse 'Wedstrijd Rookvrije Klassen' en slechts een klein percentage slaagde er niet in om een half jaar rookvrij te blijven. Hiermee willen het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs aanmoedigen om rookvrij te blijven of hen te helpen om te stoppen met roken. In Deinze loopt de wedstrijd in samenwerking met Drugpunt. Als 90% van de leerlingen van de klas op het einde van de wedstrijd rookvrij is, ontvangt deze klas een diploma. Daarnaast krijgen ze een gezelschapsspel voor buiten en een gratis zwembeurt in Palaestra.