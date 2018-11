Leerlingen Sint-Hendrik starten mini-onderneming BLISS Anthony Statius

07 november 2018

13u01 0 Deinze Elf vijfde- en zesdejaarsstudenten economie van Leiepoort campus Sint-Hendrik hebben een eigen bedrijfje opgericht. “Onder de naam BLISS verkopen dit schooljaar we allerhande badartikelen”, zegt administratief directeur Manon Van Braeckel.

Jong geleerd, is oud gedaan. Om de kneepjes van het vak te leren zijn enkele studenten economie van Deinze vrijwillig hun eigen minionderneming gestart.

“We doopten ons bedrijfje BLISS, dat is het Engels woord voor geluk”, vertelt Manon Van Braeckel. “We verkopen badartikelen zoals bruisballen, zeepblokjes, vloeibare zeep en badzout en we zullen ook cadeaumanden verkopen naar aanleiding van feestdagen zoals Kerstmis of Valentijn. Waarom badartikelen? Het is een hip product en het is altijd leuk om zoiets als cadeau te geven of te krijgen. We verkopen onze producten het ganse schooljaar en wie geïnteresseerd is, kan ons in december ook vinden op de kerstmarkten van De Pinte en Sint-Martens-Latem.”

Voor bestellingen en meer info kan je terecht op de Facebookpagina ‘Mini BLISS’.