Leerlingen Sint-Hendrik planten tweede helft schoolbos aan Anthony Statius

16 januari 2019

De leerlingen van de vrije basisschool Sint-Hendrik in Petegem hebben woensdag de tweede helft van hun eigen schoolbos aangeplant. In totaal werden 150 trilpopulieren, zomereiken en lindes in de grond gestoken.

In 2015 staken de leerlingen van basisschool Sint-Hendrik al eens de handen uit de mouwen om hun eigen bos aan te planten. Toen werden 450 bomen geplant, waaronder berken, zomereiken, lindes, trilpopulieren en haagbeuken. Drie jaar later zijn deze bomen al in volle groei en de tijd was aangebroken om ook het tweede stuk schoolbos te realiseren. Alle 430 leerlingen werden in groepjes van twee en drie verdeeld en onder begeleiding van de leerkrachten en de vereniging Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen kregen alle scheuten eerst een beschermend netje tegen hongerige konijnen alvorens de wortels in de grond werden gestoken. Het zal ongeveer tien jaar duren vooraleer de bomen volgroeid zijn.