Leerlingen planten 10.000 eiken in stadsbos 23 februari 2018

02u48 0 Deinze Het stadsbos van Astene krijgt er 4 hectare bij. Leerlingen van basisscholen uit Deinze plantten gisteren 10.000 eiken ter hoogte van de Geboortedreef. "Morgen (vandaag, red.) en zaterdag is de plantactie geannuleerd door het koude weer", zegt boswachter Björn Deduytsche.

De leerlingen van de Deinse basisscholen steken graag de handen uit de mouwen, weer of geen weer. Samen met boswachter Björn en zijn team van Agentschap Natuur & Bos kwamen zij gisteren meehelpen met het aanplanten van 4 hectare nieuw stadsbos in Astene. Het nieuwe stuk stadsbos ligt tussen de Parijsestraat, de Karrewegstraat en de Geboortedreef.





"De aarde is nogal hard om in te graven, maar lukt wel", zegt de zevenjarige Tinus van de ervaringsgerichte school De Sterrebloem in Meigem.





"Gelukkig schijnt de zon, want anders zou het niet te doen zijn om te planten", zegt boswachter Björn. "De plantacties van vrijdag en zaterdag zullen we helaas moeten annuleren. Als de vriestemperaturen voorbij zijn, zullen wij dan verder met planten. In totaal worden er 10.000 eikenbomen geplant en daaronder planten we nog mei- en sleedoorn, bosroos, lijsterbes, haagbeuk, spork. Daarnaast komt er ook een kronkelend wandelpad", zegt Björn. (ASD)