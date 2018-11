Leerlingen openen kapsalon Hairjoi Anthony Statius

13u03 17 Deinze Vijftien toekomstige kappers hebben op vrijdag 9 november het didactisch kapsalon Hairjoi geopend in de Gentpoortstraat. Iedereen kan aan voordelige prijzen zijn of haar kapsel onder handen laten nemen door de leerlingen van het zevende specialisatiejaar Haarstylist van de school Leiepoort Campus Sint-Theresia.

“De naam verwijst naar het gelukzalig gevoel dat we willen overbrengen op de klanten”, zegt een van de kapsters, Elke Lagrange. “We spellen opzettelijk joi omdat dit verwijst naar het merk Joico, waarvan we de meeste producten gebruiken. Dit jaar zijn we met een grote groep, namelijk dertien meisjes en twee jongens, maar we hebben gelukkig vier ateliers waarin we kunnen werken. Onder leiding van onze leerkrachten Marieke Brusselmans, Griet Van Gansberghe en Bianca De Valck leren we hoe we een eigen onderneming moeten starten. Zo doen we ervaring op om later zelf een kapsalon op te starten en hoe we zaken moeten regelen zoals de aan- en verkoop van producten, het ontvangen en begeleiden van klanten en het bijhouden van de boekhouding. Zowel dames, heren als kinderen zijn welkom in onze zaak.”

Hairjoi is open op afspraak en dit op maandag, woensdag en vrijdag. Een afspraak maken kan via 09/381.51.26. Meer info via de Facebookpagina ‘Hairjoi’.