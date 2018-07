Leerlingen Onze-Lieve-Vrouwschool vullen kunstvissen met plastic ANTHONY STATIUS

02 juli 2018

De leerlingen van de Onze-Lieve-Vrouw-basisschool van Wontergem maakten enkele kunstwerken van plastic afval. Om hen bewust te maken van de plastic soep in de oceanen ging de Gentse kunstenaar Frank Lief--ooghe met alle tachtig kindjes aan de slag en ze maakten samen een tiental dolfijnen uit plastic. "Op deze eenvoudige, maar visueel sterke manier zien de kinderen wat er gebeurt met hun lievelingsdieren uit de zee. Na mijn toer door Vlaanderen, trek ik naar 47 scholen in Roemenië", aldus Liefooghe. De kunstwerken zijn eind juli allemaal te bewonderen op een tentoonstelling in de Sint-Gorikshallen in Brussel.