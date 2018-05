Leerlingen maken tekeningen voor videoclip MEK 24 mei 2018

Een wit blad en kleurpotloden. Daarmee gingen de jongens en meisjes van de tweede graad van basisschool OLV Wontergem aan de slag in het museum van Deinze. Net zoals kunstenares Delphine Lebrun lieten ze zich inspireren door 'The Waiting', de nieuwe single van Koen Meirlaen (MEK).





"We proberen een van de schilderijen van Delphine na te tekenen", zegt Maya (9). "Ik teken graag en het is leuk om intussen naar muziek te luisteren."





"Alle werkjes worden verwerkt in een videoclip voor The Waiting. Het is interessant om eens de mening van jonge kinderen te horen, om te zien wat zij voelen bij de muziek", zegt Koen Meirlaen. De expo loopt nog tot 3 juni. (ASD)