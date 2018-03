Leerlingen luisteren in pyjama naar verhaaltjes 10 maart 2018

02u53 0

Op heel wat scholen zijn de leerlingen en leerkrachten gisteren in pyjama naar school gekomen. De tweede- en derdejaars van basisschool De Kleurenplaneet kregen er nog een voorleesuurtje van Didier Peleman van de Voorleesbende bovenop.





De nationale pyjamadag van Bednet ging ook in onze regio niet onopgemerkt voorbij. Heel wat leerlingen en leerkrachten kwamen in kleurrijke pyjama's, onesies en peignoirs naar school uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren.





In basisschool De Kleurenplaneet nodigden ze Didier Peleman van De Voorleesbende uit. De licht mentaal gehandicapte trekt van school naar school om er voor te lezen uit zijn lievelingsboek 'De fantastische scheve toren van Pisa'. De kindjes van L2 en L3 mochten na de middagpauze gezellig samentroepen in de voorleesklas. (ASD)