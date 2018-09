Leerlingen Leieparel lezen iedere dag Redactie

03 september 2018

15u32 0

Basisschool Leieparel introduceert dit schooljaar een leeskwartiertje voor alle leerlingen. "De kleuters die nog niet kunnen lezen, krijgen een voorleeskwartiertje", zegt directeur Franky De Graeve.

Iedere dag na de middagpauze mogen de jongens en meisjes van basisschool Leieparel een kwartiertje met hun neus in de boeken duiken. "Wij spelen bij de opening van het nieuwe schooljaar in op wat de minister van Onderwijs zo nauw aan het hart ligt: leesonderricht", zegt directeur Franky De Graeve. "Ons jaarthema luidt daarom 'leesplezier, vind je hier'. Er hangt een banner met het nieuwe jaarthema aan de ingang van de school en onder het afdak hangen allemaal boeken op aan touwtjes. We stappen ook in het Kwartiermakers-project van educatief centrum Willewete. Al onze leerlingen én leerkrachten gaan elke dag 15 minuten lezen. Ook wanneer we op uitstap zijn zorgen we ervoor dat iedereen een boek meebrengt. Voor de allerkleinsten, die nog niet kunnen lezen, wordt er een voorleeskwartiertje ingelast. Op die manier proberen wij ook tegemoet te komen tot de oproep van minister Crevits."