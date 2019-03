Leerlingen Leernest programmeren samen met Digitale Wolven Anthony Statius

29 maart 2019

11u29 0 Deinze Enkele leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van basisschool LEERNEst hebben deelgenomen aan een workshop programmeren.

Op woensdagnamiddag 27 maart verzamelden twintig enthousiaste jongens en meisjes voor een creatieve workshop met robots van Lego Mindstorms. De organisatie was in handen van Gezinsbond Sint-Martens-Leerne in samenwerking met een coach van de vzw Digitale Wolven. De leerlingen gingen per twee aan de slag met laptop en robot. Na het verkennen van alle motoren en sensoren op de robot werd heel vlot geschakeld naar eenvoudige programmeeropdrachten.