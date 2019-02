Leerlingen KADE Podiumkunsten tonen talenten Anthony Statius

23 februari 2019

16u14 0 Deinze De leerlingen van KADE Podiumkunsten kregen dit weekend de kans om hun talenten te tonen tijdens een opendeurdagen. Het publiek kon komen kijken naar dansvoorstellingen, open repetities en concerten.

Op de vier dansvoorstellingen ‘Zomersproetjes en wintertenen’ in Zaal Post kwam redelijk wat volk af en op zaterdag was er nog de Dag van de Academies waarbij de bezoeker in de voormiddag binnen en buiten kon wandelen bij verschillende lessen en repetities. Ook de open repetitie van Beat Love Oracle, het kwartet onder leiding van de composer in residence Frank Nuyts, in zaal De Rekkelinge was zeker de moeite.

Meer info via 09/381.96.40 en muziekacademie@deinze.be.