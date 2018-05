Leerlingen Erasmus plaatsen daken op maat dankzij TAM-school 30 mei 2018

Een mooie samenwerking tussen de leerlingen houtbewerking van het Erasmusatheneum van Deinze en de leerlingen bouw van het Technisch Atheneum Merelbeke (TAM). De TAM-leerlingen bouwden op de speelplaats in Deinze een muurtje, waarop de Deinse studenten houtbewerking dakconstructies op ware schaal kunnen plaatsen.





"Tot nu maakten onze leerlingen enkel dakconstructies op kleine schaal, maar dat is niet altijd evident", zegt Technisch Adviseur Coördinator Dirk Geiregat. "Om daken op ware schaal te kunnen zetten, heb je een gemetste muur nodig. Onze school heeft echter geen afdeling bouw en daarom hebben we hulp gevraagd aan onze collega's van Merelbeke. We zijn hen zeer dankbaar voor het uitstekende werk."





(ASD)