Leerlingen De Vaart zingen in schoolmusical Anthony Statius

16 februari 2019

Gemeenteschool De Vaart organiseert dit weekend haar jaarlijkse schoolmusical. De voorstelling Er was eens een fee vindt plaats op op zaterdag 16 februari om 16 uur en op zondag 17 februari om 15 uur in de gymzaal in Vaart Links 23 in Nevele.

De jaarlijkse schoolmusical van De Vaart is een samenwerking van alle kinderen, juffen en meesters en voor die gelegenheid toveren zij de gymzaal om tot een feestzaal. De deuren gaan een half uurtje voor aanvang open en iedereen is voor en na de voorstelling welkom voor een drankje en een hapje in de cafetaria.