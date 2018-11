Leerlingen De Kleurenplaneet verrast met nieuw speeltuig Anthony Statius

13u07 16 Deinze De leerlingen van basisschool De Kleurenplaneet werden op de eerste schooldag na de herfstvakantie aangenaam verrast door de directie. Op de speelplaats konden ze zich uitleven op een gloednieuw speeltuig en dat hebben ze helemaal aan zichzelf te danken.

“In de weken voor de herfstvakantie werden de leerlingen uitgedaagd tot beter samenspelen en dit moesten ze bewijzen door elke middag samen een opdracht te vervullen”, zegt directrice Hilde D’Haeseleer. “Ze zijn in alle opdrachten geslaagd en hun beloning was dit speeltuig. Vorig schooljaar kreeg de leerlingenraad de opdracht om aan alle kinderen in de klassen te vragen wat ze zouden veranderen indien ze voor één dag directeur waren. Uit deze bevraging bleek duidelijk dat er nood was aan meer speeltuigen op onze school. De voorbije jaren werd er geïnvesteerd in twintig mobiele laptops, smartborden in al onze klassen, nieuwe toiletten en een overkapping in de kleuterblok. Dankzij ons gezond financieel beleid was deze investering toch nog mogelijk.”