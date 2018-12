Leerkrachten VTI wandelen naar Wachtebeke voor Back On Track van tienkamper Thomas Van der Plaetsen Anthony Statius

23 december 2018

12u05 0 Deinze Enkele leerkrachten van VTI Deinze zijn zondagochtend te voet vertrokken naar Music For Life in Wachtebeke. Ze werden uitgedaagd door de leerlingenraad in het kader van de Warmste Week. De opbrengst gaat naar het Back On Track-fonds van de Deinse tienkamper Thomas Van der Plaetsen.

Op zondag 23 december om 7 uur ‘s morgens zijn een zevental sportieve leerkrachten en sympathisanten van VTI Deinze te voet vertrokken richting provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Om 13 uur ‘s middags vertrokken nog eens twee lopers.

“Ieder jaar verkoopt de leerlingenraad soep ten voordele van het goede doel”, zegt directeur Sam Heyerick. “Dit jaar kozen we voor het Back On Track-fonds van Thomas Van der Plaetsen, dat ondersteuning biedt aan kankerpatiënten. Met de school wilden we graag een sportieve actie koppelen aan dit goede doel en zo ontstond de uitdaging tussen de leerlingenraad en de leerkrachten. Als de leerlingen door allerlei acties 1.500 euro konden verzamelen, dan zouden enkele leerkrachten hun wandelschoenen aantrekken om tot aan Music For Life te stappen.”

Uiteindelijk vertrok een zevental leerkrachten in regen en wind om de 38 kilometer tot in Wachtebeke af te leggen. Thomas Van der Plaetsen kwam hen aanmoedigen aan de schoolpoort.

