Leden Over De Kromme Brug krijgen cadeautje van kerstman Anthony Statius

24 december 2018

De Kerstman is de leden van de vzw handelscomité Over De Kromme Brug niet vergeten. Op uitnodiging van het bestuur ging hij bij alle zeventig zelfstandigen in de buurt om een deurmat met daarop het logo van het comité af te geven. Het eerste exemplaar was voor Dirk Van Speybroeck van café Handelshuis in de Oude Brugsepoort in Deinze.

“En dat is niet alles”, zegt voorzitter Peter De Maertelaere. “Op zondag 3 februari nodigen we al onze leden uit voor een nieuwjaarsreceptie bij Cool Transport. Een ideaal moment om te netwerken en de cohesie tussen onze handelaars en ondernemers te versterken.”