Leden Jeugdraad verbroederen met collega's uit Villeneuve d'Asq 25 mei 2018

De leden van de jeugdraad van de Franse stad Villeneuve D'Asq hebben eind april een bezoekje gebracht aan Deinze. Ze ontmoetten er de Deinse jeugdraad in JC Brieljant en de dag werd gevuld met een Blue-biketocht, een picknick aan de Maaigemdijk en een bezoekje aan het terrein van Scouts Deinze.





"De Franse jongeren leren de werking in Deinze kennen", zegt schepen van Internationale Samenwerking Tony De Neve (CD&V), die het project samen met collega-schepen Rutger De Reu op poten zette. "Vanuit de jeugd zetten we de eerste stap naar een samenwerking met deze Noord-Franse studentenstad."





(ASD)