Lauren (19) wint eigen festival dankzij Red Bull Big Bob Anthony Statius

20 december 2018

11u23 0 Deinze Voor Lauren Martens uit Deinze kan het festivalseizoen niet snel genoeg beginnen. Het meisje tagde Red Bull Big Bob, de dj-truck van de energiedrankenproducent, op een Instagramfoto en als beloning krijgt ze haar eigen festival. “Ik mag honderd vrienden uitnodigen en Red Bull zorgt voor de rest”, zegt een dolgelukkige Lauren.

Lauren Martens uit Astene mocht donderdagochtend eventjes pauzeren tijdens de blok. De 19-jarige studente orthopedagogie zag plots een gigantische 4x4 op haar oprit in de Beekstraat indraaien. Het was Red Bull Big Bob en die kwam met goede vooruitzichten. Door haar mooiste festivalmoment te delen op Instagram en de truck te taggen in een foto heeft het meisje haar eigen festival gewonnen.

Uit meer dan 500 inzendingen over het ganse land werd uitgerekend het kiekje van Lauren gekozen door Hakim Chatar (De Slimste Mens Ter Wereld), professioneel fotografe Leyla Hesna en DJ Flash. De andere twee winnaars zijn Anass Elajmi uit Jette en Mehdi Ajmi uit Luik.

“De foto die ik heb ingestuurd werd in augustus genomen op het festival Zeverrock in Zevergem”, vertelt Lauren. “Het was een verschrikkelijk warme dag en om wat af te koelen op de camping hebben we met een groepje vrienden een opblaasbaar zwembadje gevuld door met een koelbox over en weer te lopen. Op de foto zie je mij chillen in het zwembad met mijn beste vriendin Bodien. Gewoon een leuk, spontaan moment in de zomer. Ik had Red Bull Big Bob al eens zien op de 80 cent-fuif van de VEK in Gent en ik wist dat er een fotowedstrijd liep. Ik dacht, ik waag mijn kans, maar ik had nooit verwacht dat ik zou winnen. Echt fantastisch!”

“Ik heb een eigen festival voor honderd personen gewonnen”, vervolgt Lauren. “Ik mag honderd vrienden uitnodigen en Red Bull zorgt voor drank, muziek en het decor. Ik verjaar in mei en zou het graag rond die periode laten plaatsvinden. Over de locatie twijfel ik nog. Ik zou het graag op de weide naast ons huis doen, maar het kan evengoed ergens anders zijn”, besluit Lauren.