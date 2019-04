Laatste tickets te koop voor Scala-concert in Brielpoort Anthony Statius

01 april 2019

10u13 0 Deinze Het bekende meisjeskoor Scala komt op zaterdag 20 april terug naar Deinze met ‘Meisjesnamen’, de nieuwste show vol Nederlandstalige liedjes. De laatste tribuneplaatsen met perfect zicht op het podium zijn nog te koop bij www.miraclevzw.be of bij Belcoprint in Deinze.

Op paaszaterdag staan de broers Kolacny met hun Scala-meisjes terug in Deinze. “Drie jaar na hun eerste passage in de Brielpoort staan ze te popelen om terug te keren met hun nieuwe show Meisjesnamen”, zegt organisator Kristof Baertsoen van de Deinse vzw Miracle. “Dat Scala en de Kolacny-broers zelf hebben gevraagd om terug te komen, is voor ons het mooiste compliment dat we konden krijgen. Voor het concert van Scala beperken we het aantal zitplaatsen tot 900. Zo kunnen we voor de achterste rijen een tribune bouwen.”

Tickets in rang 1 kosten 38 euro en voor rang 2 betaal je 32 euro. Verder zijn er viptickets te verkrijgen voor 60 euro. Hierbij krijg je drankjes voor en na het concert in de viplounge, een parkeerplaats en gereserveerde plaats op de eerste rijen. Ten slotte is er de formule vip+dinner voor 125 euro.