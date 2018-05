Laatste feestje in Fika-koepel 17 mei 2018

02u51 0

Wie nog een laatste keer wil feesten in de Fika-koepel in Grammene, houdt beter zijn weekend vrij. Uitbaters Ed Standaert en Vanessa Vervaeck zijn aan het laatste van vier weekends Fika Beach toegekomen. Daarna verloopt de vergunning en moet hun transparante feestkoepel verdwijnen.





"We eindigen Fika Beach met een magisch weekend in Balinese stijl", zegt Ed. "Op zaterdag 19 en zondag 20 mei kan iedereen komen genieten op ons strand of aan het zwembad in de Fika dome. Er zal een foodtruck staan en je kan een partijtje volleybal spelen op het strand. De dresscode is nog steeds casual strandkledij. De toegang is gratis. Fika Beach opent vanaf 14 uur en op zaterdag is het open tot 1 uur 's nachts", aldus uitbater Ed Standaert.





Fika Beach is gelegen aan de Wakkense Heirweg 26 in Grammene.





(ASD)