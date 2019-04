Laatste Feest van de burgemeester brengt 2.000 euro op voor Ten Dries en vzw Verburght Anthony Statius

10 april 2019

09u10 1 Deinze Het comité van het ‘Feest van de burgemeester’ van het vroegere Nevele heeft de winst van haar laatste feest aan twee goede doelen geschonken. Ten Dries en vzw Verburght uit Landegem hebben elk een cheque ter waarde van 1.000 euro ontvangen.

Sinds het aantreden van burgemeester Johan Cornelis in 2009 werd de opbrengst van het Feest van de burgemeester in Nevele elk jaar aan een goed doel geschonken. Sinds de fusie is Johan Cornelis schepen in de stad Deinze en het initiatief bestaat niet meer. “Naar aanleiding van de laatste cheque-overhandiging heb ik alle medewerkers bedankt die zich de voorbije tien jaar ingezet hebben voor de organisatie en voor het goede doel. Het Feest van de burgemeester van Nevele was redelijk uniek”, zegt Cornelis.