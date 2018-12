Laatste dagen Winterpret aan de Leie Anthony Statius

30 december 2018

11u44 0 Deinze De schaatspiste op het Sint-Poppoplein is nog tot en met woensdag 2 januari open voor het publiek. Z ondagochtend mochten de kleuters nog eens gratis op het ijs om hun eerste pirouettes te oefenen.

De voorbije weken kon jong en oud voor de vijfde keer zich uitleven op de ijspiste op het Sint-Poppoplein in Deinze. Zondagochtend was er het wekelijkse kleuterglibberen en heel wat ouders kwamen met hun kroost genieten van een leuk familiemoment op het ijs. Organisator Waut Mornie blikt terug op een geslaagd vijfde editie: “In totaal zullen we zo’n 6.000 schaatsers gehad hebben, dat is ongeveer hetzelfde aantal van vorig jaar. Dit jaar werd de bar van ons winterdorp voor de eerste keer binnen geïnstalleerd en dit bleek een grote verbetering. Veel mensen bleven langer plakken omdat ze gezellig in de warmte konden vertoeven. Als het van ons afhangt komen we volgend jaar terug.”

Iedereen is nog welkom op maandag 31 december tussen 9 en 18 uur, op dinsdag 1 januari van 13 tot 20 uur en op woensdag 2 januari van 10 tot 21 uur.