Laatste dag Donza Response: leerlingen Sint-Hendrik geëvacueerd en noodbrug over Leie geschoven Anthony Statius

29 november 2018

16u12 0 Deinze Het 11e Bataljon Genie van het Belgisch leger heeft donderdag haar derde en laatste grote oefening uitgevoerd. De militairen ondersteunden de lokale hulpdiensten bij de evacuatie van de leerlingen van Leiepoort campus Sint-Hendrik na een zogezegd gaslek. In de namiddag werd ook de 57 meter lange noodbrug deels over de Leie getrokken door de Pioniertank.

Na het overstromingsgebied in Astene en de vliegtuigcrash aan de Surfput Florizoone werd op donderdag 29 november het derde luik van de militaire oefening Donza Response uitgevoerd. Deze keer deed er zich een ramp voor in het centrum van Deinze, namelijk in de secundaire school Leiepoort campus Sint-Hendrik.

Rond 9.30 uur werd een gaslek in scène gezet door de militairen. Na de 112-oproep arriveerde de brandweer enkele minuten later en zij gingen onmiddellijk aan het werk om de figuranten uit het brandende gebouw te bevrijden. Met de ladderwagen werden de leerlingen via het raam op de bovenste verdieping naar beneden gehaald. De andere leerlingen werd onder begeleiding van de brandweer en de militairen in veiligheid gebracht en een deel van de leerlingen werd geëvacueerd via het Collegestraatje richting het Antoon Van Paryspad. Op de Leie werden de leerlingen opgewacht door Zodiac-boten, die hen in groepjes van vijftien over het water wegvoerden.

“Met deze oefening zitten de drie avontuurlijke dagen in mijn geboortestad erop”, zegt Yves De Neve, de luitenant-kolonel die Donza Response coördineerde. “Deze week hebben wij kunnen aantonen hoe het leger een bijdrage kan leveren aan de lokale hulpdiensten bij rampenbestrijding. Niet alleen voor onze troepen, maar ook voor de brandweer, politie, Rode Kruis en Civiele Bescherming was dit een goeie training waaruit veel kan geleerd worden.”

Na de middag werd ook de noodbrug deels over de Leie getrokken ter hoogte van de parking van de Brielpoort en de Louis Dhontstraat. Voor haar noodbruggen heeft het leger een exclusief contract met het Belgische bedrijf Janson Bridging, die permanent verschillende types bruggen in stock heeft in geval van calamiteiten. Een deel van het 11de Bataljon Genie startte maandag met de voorbereidingen en donderdagmiddag kon de brug deels over de Leie getrokken worden met hulp van de Pioniertank.

“Het gaat om een noodbrug voor voetgangers”, zegt luitenant Jens Van Gyseghem, die verantwoordelijk was voor het bouwen van de brug. “De overspanning over het water bedraagt 57 meter en de voorbrug op de over is nog eens 30 meter lang. De brug heeft drie meter nuttige breedte en weegt in totaal zo’n zestig ton. Het heeft ons in totaal zo’n 48 uur gekost om de constructie te bouwen. We hebben de brug niet volledig over het water kunnen trekken omdat we daarvoor halverwege de rivier een steunpunt nodig hadden.”

Met de evacuatie en de demonstratie van de noodbrug zit Donza Response erop. Vrijdag wordt alles afgebroken en dan vertrekken de militairen opnieuw naar Burcht. “We hebben een boeiende week achter de rug en ik denk dat de militairen een groot deel van de harten van onze inwoners hebben veroverd”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).