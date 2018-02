Kwart Oost-Vlamingen al fietsend naar werk 24 februari 2018

Iets meer dan een kwart van de Oost-Vlamingen in de private sector neemt regelmatig de fiets om te gaan werken. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van HR-dienstverlener Acerta. De auto (66%) blijft het populairst. Het openbaar vervoer telt maar 6,2 procent reizigers.





"Meer en meer werknemers vragen hun werkgever om al dan niet elektrische bedrijfsfietsen beschikbaar te stellen. De langer wordende autofiles hebben een pijnpunt bereikt", zegt Tom Vlieghe van Acerta. Het aantal fietsende werknemers is gestegen tot 27,8 procent, of 4,5 procent meer dan in 2016. Het grote aantal fietsers staat in contrast met de 6,2 procent werknemers die het openbaar vervoer nemen naar het werk. De Lijn geeft aan te werken aan de promotie van het openbaar vervoer bij bedrijven. "We hebben sensibiliseringscampagnes om bedrijven warm te maken voor het openbaar vervoer en nemen contact op met bedrijven die nog geen derde-betalerssysteem hebben", legt Valerie Leeman, woordvoerster van De Lijn Oost-Vlaanderen, uit. Daarbij betalen werkgevers het bus- of tramabonnement van hun werknemers gedeeltelijk of volledig. "In Oost-Vlaanderen werden er in 2017 meer derde-betalerscontracten afgesloten", zegt Leeman. De auto blijft ook in Oost-Vlaanderen het populairste vervoersmiddel voor woon-werkverkeer, want twee derden van de werknemers neemt altijd de wagen. (LDO)