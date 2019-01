KVLV Astene wil meer leven in het dorp Anthony Statius

12 januari 2019

10u51 0 Deinze De vrouwen van KVLV Astene willen meer leven in het dorp. Het vernieuwde bestuur presenteerde haar activiteiten vrijdagavond op de nieuwjaarsreceptie in zaal Ter Leie.

De vernieuwde bestuursploeg van KVLV Astene bestaat uit An Schaeck, Carine De Ketelaere, Els Vieren, Marijke de Ruyck, Marleen Bolangier, Katelijne De Bruyker en Katleen Verdonck.

“Onze vereniging had nood aan wat vers bloed en we zijn blij dat we enkele jonge vrouwen mogen verwelkomen in ons team”, zegt voorzitster Marleen Bolangier. “Om ook de jongere generatie meer aan te spreken hebben we enkele nieuwe activiteiten gepland zoals zumba en start to run. We proberen onze activiteiten ook meer ‘s avonds te plannen zodat jonge vrouwen de kans hebben om deel te nemen. Astene telt veel nieuwe wijken en er zijn heel wat inwijkelingen, waaronder ongetwijfeld veel toffe madammen. Het is belangrijk dat deze vrouwen de kans krijgen om elkaar én de gemeente beter te leren kennen.”

De eerstvolgende activiteiten staan gepland op maandag 21 januari. Die dag is er om 14 uur een Creanamiddag in zaal Ter Leie en om 20 uur is er Stappen en grappen in zaal Ten Hove. Later staan er ook kooklessen, zumba-avonden en sessies volksdans, bloemschikken en start to run op het programma. “De planning voor het komende jaar ligt nog niet helemaal vast, omdat we tijdens ontmoetingsmomenten onze leden ook de kans willen geven om suggesties te doen”, besluit Bolangier.

Meer info via kvlvastene@gmail.com en de Facebookpagina ‘KVLV Astene’.