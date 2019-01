KVLV Astene presenteert nieuw bestuur tijdens nieuwjaarsdrink Anthony Statius

10 januari 2019

08u50 0

KVLV Astene organiseert op vrijdag 11 januari een nieuwjaarsdrink in zaal Ter Leie. Op deze bijeenkomst zal de vereniging haar nieuwe bestuursploeg bekendmaken.

“Onze nieuwjaarsdrink is een speciaal moment omdat wij onze vernieuwde vereniging extra in de kijker willen zetten”, zegt Katleen Verdonck. “Een zevenkoppige bestuursploeg zet haar schouders onder KVLV Astene en heeft als doel vrouwen samen te brengen door toffe activiteiten te organiseren. Wij hebben de ambitie om het verenigingsleven in Astene een boost te geven.”

De receptie start vanaf 19.30 uur in zaal Ter Leie in de Nieuwstraat in Astene. Meer info bij Marleen Bolangier (0478/18.55.92) en kvlvastene@gmail.com.