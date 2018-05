Kunstmarkt in Tolpoortstraat 24 mei 2018

De vzw Deinze Winkelstad organiseert op zaterdag 26 mei samen met een aantal handelaars uit de Tolpoortstraat en SASK Deinze de kunstmarkt Carré d'art. De toegang is gratis. "We willen een brug bouwen tussen cultuur en de Deinse handelaars", zegt centrummanager Chris Verghote. "Samen met handelaars Marie Milart kalligrafie, Belcoprint, Gen'eat' en de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Deinze toveren we het Tolpoortpleintje van 14 tot 18 uur om tot een kunstmarktje. SASK Deinze brengt tekenaars Gerrit Matthijnssens en Marc Vastershaeghe mee, Marie Milart demonstreert de kunst van het schoonschrift kalligrafie, Marc De Roo tekent leuke karikaturen en straatmuzikanten zorgen voor de muzikale omlijsting. Via Belcoprint zal kunstenaar Jesse Van Gompel zijn mooiste muurschilderingen aan het publiek tentoonstellen. Gen'eat' levert een gezonde snack. Info: www.facebook.com/deinzewinkelstad en www.beleefdeinze.be. (ASD)