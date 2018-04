Kunstbiënnale en cultuurraad vieren jubileum 27 april 2018

02u48 0 Deinze Deinze pakt vanaf 28 april tot en met 6 mei uit met de vijftiende editie van de Kunstbiënnale. Deinse kunstenaars stellen tentoon in de Brielpoort.

Deinze heeft zoveel creatief talent dat een jury op voorhand een keuze moest maken uit de aangeboden werken. "De Kunstbiënnale telt dit jaar maar liefst 136 werken", zegt schepen van Cultuur Rutger De Reu (CD&V). "Meer mensen dan je zou denken zijn actief in de beeldende kunsten. Soms als persoonlijke hobby, soms als leerling van een academie, maar altijd vanuit een artistieke passie", aldus De Reu.





77 kunstenaars

Er nemen in totaal 77 kunstenaars deel aan de expo. Voor de derde en laatste keer neemt kunstenaar Geert Colpaert het curatorschap voor deze tentoonstelling op zich. Geert nam zelf verschillende keren deel aan de Biënnale en exposeerde ook vaak op andere plaatsen", vertelt cultuurschepen Rutger De Reu.





De biënnale is dit jaar extra feestelijk, want de cultuurraad viert haar veertigste verjaardag. De selectie van de werken gebeurde door leden van het bestuur, en ook de uitbating van de toog en hulp bij de opbouw en toezicht tijdens de tentoonstelling, rust opnieuw op de schouders van de Cultuurraad.





Avondopening

Bezoekers zijn iedere dag welkom van 14.30 tot 17.30 uur, op woensdag 4 mei ook van 10 tot 12 uur en op maandag 30 april is er een avondopening tot 21 uur. De toegang tot de Kunstbiënnale is gratis. (JSA)