Kunst met de 'K' van nonkel Kevin MAURO (5) NAAR BIËNNALE MET SCHILDERIJ VOOR OVERLEDEN OOM ANTHONY STATIUS

19 februari 2018

02u29 236 Deinze Amper vijf jaar oud is hij, maar in Mauro De Vreese uit Petegem schuilt een ware kunstenaar. Met slechts één schilderijtje werd de jongen geselecteerd voor de Kunstbiënnale van Deinze. Hij is de jongste deelnemer ooit. Zijn inspiratie? De liefde voor zijn nonkel Kevin, die in maart vorig jaar overleed. "Door te tekenen en te schilderijen kan hij het een plaats gegeven", zegt mama Kimberly.

In de woonkamer van Tom De Vreese en Kimberly Naessens in de Katteputstraat in Petegem-aan-de-Leie prijkt sinds kort het schilderij 'Aan nonkel Kevin'. Ondertekend door kunstenaar Mauro, hun vijfjarige zoon. Op het eerste zicht een kleurrijke uitbarsting van een levendige kleuter, maar wie goed kijkt, ontdekt een boodschap in de verf. Een grote letter 'K' maakt het schilderij van Mauro zoveel mooier, nog veel mooier dan andere kunstwerken in de woonkamer.





"De 'K' is van de naam van mijn nonkel Kevin", zegt de kleine Mauro. "Ik heb dit schilderij speciaal voor hem gemaakt, omdat ik hem mis." Op 29 maart 2017 overleed Kevin Naessens, de broer van Mauro's mama Kimberly. "Mauro heeft het ongelofelijk moeilijk gehad met de dood van mijn broer", vertelt Kimberly. "Iedere woensdag kwamen mijn twee broers, mijn zus en ik met onze gezinnen samen bij ons ouders. Mauro speelt bij Sparta Petegem en hij genoot ervan om met zijn nonkel en zijn neefjes te voetballen in de tuin. Toen Kevin overleed, was dat een zware klap voor Mauro. Mauro was ervan overtuigd dat zijn nonkel zou terugkomen. Uiteindelijk ben ik toch wat bij hem kunnen doordringen. Ik heb Mauro en zijn broer Thibeau schriftjes gegeven met een foto van Kevin op de omslag. Daar mogen ze in tekenen of tekstjes schrijven. Mauro bewaart zijn schriftje op het nachttafeltje naast zijn bed en in iedere tekening sluipt de letter 'K'."





Verwerking

"Ik heb graag dat mijn kinderen buiten spelen en creatief zijn. Op een regenachtige dag in september zette ik wat potten verf klaar en toen maakte Mauro het schilderijtje. Pas een week later wist ik wat het betekende. Ik had het verkeerd vast en Mauro zei 'Mama, je moet het draaien anders zie je de 'K' van nonkel Kevin niet'. Het is een deel van het verwerkingsproces, door creatief te zijn, kan hij de dood van zijn nonkel een plaats geven."





Grootvader Jozef De Vreese, vader van papa Tom en zelf amateurkunstenaar, zag het talent van zijn kleinzoon en schreef hem in voor de Kunstbiënnale van Deinze. Met succes, want van vrijdag 28 april tot zaterdag 5 mei mag Mauro samen met zijn opa schitteren tussen tientallen andere amateurkunstenaars op de Kunstbiënnale in de Brielpoort. "Mauro is de jongste deelnemer ooit", zegt opa Jozef apetrots. "De volgende keer doe ik weer mee, met een kunstwerk voor nonkel Kevin", zegt Mauro.