KSA Petegem verwelkomt nieuwe leden op startdag Redactie

03 september 2018

De KSA van Petegem nodigt op zaterdag 8 september haar nieuwe leden uit op de jaarlijkse startdag.

“Op onze startdag willen we de nieuwe leden laten kennismaken met onze jeugdbeweging”, zegt Jorben Deunijnck. “Op het programma staan heel wat groepsspelen voor jong en oud, zoals een avonturenparcours, een springkasteel, een blote voetenparcours, een slingerbak en coole spelletjes. Op die manier kunnen de nieuwelingen de groep een beetje leren kennen.”

Wie erbij wil zijn is om 13 uur welkom aan het KSA-lokaal in de Kastanjelaan 29, het straatje achter de sportcomplex Palaestra. Meer info via www.ksapetegem.be.