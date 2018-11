Kruispunt Koningin Astridstraat-Driesstraat wordt pleintje Anthony Statius

13 november 2018

14u32 5 Deinze Het kruispunt Koningin Astridstraat-Driesstraat wordt definitief autovrij gemaakt. De betonblokken, die sinds 2014 het sluipverkeer uit de straten moeten weren, worden vervangen door een pleintje met zitbanken en speeltuigen. De werken zijn deze week gestart.

Op vraag van de buurtbewoners is de verkeersas Koningin Astridstraat sinds september 2014 afgesloten voor verkeer met een proefopstelling waarbij alleen voetgangers, fietsers en bromfietsers nog door konden. Er volgden meerdere evaluaties en verlengingen van deze proefopstelling en de gemeenteraad heeft nu besloten het kruispunt definitief in te richten.

“Deze week zijn we gestart met de heraanleg van het kruispunt”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “Bij de heraanleg wordt het kruispunt ingericht als pleintje waar fietsers en voetgangers vlot kunnen passeren. We gaan er ook een haag en bomen aanplanten om het wat groener te maken en we gaan er picknickbanken plaatsen. De werken zullen ongeveer anderhalve maand duren en de woningen op de hoek van de Driesstraat en de Koningin Astridstraat zullen tijdens de werken niet bereikbaar zijn met de wagen”, besluit Van Thuyne.