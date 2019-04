Kristien Hemmerechts en Toon Van den Brempt stellen ‘Het verdriet van Vlaanderen’ voor bij Letters & Co Anthony Statius

02 april 2019

09u08 0 Deinze Kristien Hemmerechts en Toon Van den Brempt komen op dinsdag 2 april om 20 uur langs bij Letters & Co. Ze stellen er het boek ‘Het verdriet van Vlaanderen’ voor.

Vlaanderen en Nederland kennen een lange traditie van zwijgen over de collaboratie met de Duitse bezetter tijdens WO II. Tweelingbroers Hein en Toon Van den Brempt wilden die stilte doorbreken. Hun vader was een SS’er, hun moeder werkte als secretaresse voor het hoofd van de Belgische SS. In het besef dat er meer te ontdekken en te vertellen viel, gingen ze samen met Kristien Hemmerechts op zoek naar de waarheid achter de taboes, de leugens en de mythes.

De toegang is gratis en inschrijven kan via boek@lettersenco.be.